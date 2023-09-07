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Сегодня, 13:10

Логинов: «Продолжаю выступать, потому что чувствую ответственность. Биатлон в России переживает не самые легкие времена»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный призер Олимпиады Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Логинов занял пятое место, после чего сообщил, что не будет участвовать в двух оставшихся гонках этапа.

— Не летал в облаках перед этим стартом. Не рассчитывал ни на какие места. Решил попробовать свои силы. Долго думал, надо ли стартовать.

— Два человека из трех вашей группы «в цветах». Можно ли считать ее сильнейшей на данный момент?

— Во всяком случае мы делегировали нашего самого сильного в топ-3 (Александр Поварницын занял второе место. — Прим. «СЭ»). Значит, все идет по плану.

— Как себя чувствуешь? Правильно ли понимаю, что в начале подготовительного сбора был совсем разобран?

— Совсем разобран — немножко неправильные слова. Больше 40 минут в июне не мог тренироваться. В принципе хорошо, что я вообще начал тренироваться.

— Были моменты, когда думал, нужно ли тренироваться дальше?

— Конечно. Через день.

— Что мотивировало дальше продолжать?

— Ответственность перед теми же ребятами из нашей группы, перед болельщиками. Я прекрасно понимаю, что биатлон в России переживает не самые легкие времена. Думаю, что это как-никак поможет популяризации.

— Антон Смольский тебя назвал одним из главных конкурентов. Что об этом думаешь?

— Я думаю, что он немножко слукавил. Даже сильно слукавил. В отличие от некоторых он меня в июне видел.

Первый этап Кубка Содружества в Сочи проходит с 7 по 10 сентября. 9 сентября у мужчин пройдет гонка преследования, на 10 сентября запланирован масс-старт.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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