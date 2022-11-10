Биатлонист Печенкин не возобновит карьеру после окончания дисквалификации за допинг

Российский биатлонист Александр Печенкин не будет возобновлять карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на отца спортсмена.

30-летний Печенкин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в 2019 году. Ему были предъявлены обвинения в 2018 году на основании данных, предоставленных информатором ВАДА Григорием Родченковым.

Печенкин является победителем юниорского ЧМ-2011 в гонке преследования и в эстафете, а также стал серебряным призером в спринте и индивидуальной гонке.