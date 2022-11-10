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Биатлон

10 ноября, 10:07

Биатлонист Печенкин не возобновит карьеру после окончания дисквалификации за допинг

Сергей Разин
корреспондент
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Российский биатлонист Александр Печенкин не будет возобновлять карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на отца спортсмена.

30-летний Печенкин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в 2019 году. Ему были предъявлены обвинения в 2018 году на основании данных, предоставленных информатором ВАДА Григорием Родченковым.

Печенкин является победителем юниорского ЧМ-2011 в гонке преследования и в эстафете, а также стал серебряным призером в спринте и индивидуальной гонке.

Источник: https://tass.ru/sport/16287411
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