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Биатлон

Сегодня, 04:24

Биатлонист Поршнев назвал свою главную цель в этом сезоне

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Биатлонист Никита Поршнев рассказал, что главной для него целью является возвращение в сборную в олимпийский сезон.

«В этом году мы с Сергеем Ивановичем Белозеровым решили, что надо попадать в сборную России. Для нас эта задача в приоритете в этом сезоне. Все равно мы не теряем надежд, что будет потепление в сторону спортсменов. Нельзя не задумываться о том, что нас могут допустить, а я буду в регионе, где мне будет тяжелее себя зарекомендовать. Думаю, правильным шагом будет попасть в команду, а оттуда уже отобраться на более высокие старты, если такая возможность будет», — сказал Поршнев «РБ Спорт».

Никита Поршнев по итогам сезона 2023/24 мог претендовать на место в сборной России, однако предпочел готовиться в региональной команде ХМАО-Югры под руководством личного тренера Сергея Белозерова.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Поршнев
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