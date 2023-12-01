Биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет

Российский биатлонист Никита Поршнев объявил о завершении карьеры.

27-летний спортсмен сообщил об этом после спринта на втором этапе Кубка России по биатлону, в котором он занял последнее, 106-е место. Поршнев допустил пять промахов на втором огневом рубеже из-за того, что не зарядил обойму. Биатлонист уступил победителю Эдуарду Латыпову 12 минут 52,6 секунды.

«Если уж действительно говорить — дело в детях, которые отвлекают от работы. Поэтому так получилось, что забыл зарядить обойму. Думал не о спорте, а о семье. Семья для меня важнее всего, буду заниматься ею. Воспитывать свою дочь, жить с женой, а не на сборах. Где родился, там и пригодился, как говорится. Со сборов поеду домой. А выступления — все, лыжи на гвоздь. Надеюсь, знающие люди меня поймут и по достоинству оценят мои поступки. Решение я принял еще до того, как родилась дочь. Понимаю, насколько тяжело моей супруге дома одной с ребенком. Буду ли дальше связывать свою деятельность со спортом? Только если по любителям. Профессиональный спорт не для здоровья, надо вовремя принимать решение об уходе из спорта и искать себя в другом месте. Я принял такое решение», — сказал Поршнев в эфире канала «Матч! Арена».

Никита Поршнев — трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира в эстафете и чемпион мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.