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Биатлон

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Биатлонист Серохвостов пропустил гонку чемпионата России из-за проблем со здоровьем

Сергей Ярошенко
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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему Даниил Серохвостов не вышел на старт индивидуальной гонки на чемпионате России в Демино.

«Серохвостов пропустил гонку на 20 километров, это не было запланировано заранее. Есть небольшие проблемы со здоровьем, решили не рисковать Даниилом. Планируем, что Серохвостов побежит хотя бы одну из двух оставшихся гонок в Демино — спринт или масс-старт», — цитирует Каминского «ВсеПроСпорт».

Гонку на 20 километров выиграл Карим Халили, с одним промахом финишировавший с результатом 52 минуты 22,2 секунды. Второе место занял Эдуард Латыпов (3 промаха; +26,3 секунды), третье — Никита Поршнев (2 промаха; +30 секунд).

Источник: ВсеПроСпорт
Биатлон
Даниил Серохвостов
Юрий Каминский
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