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Сегодня, 12:16

Биатлонист Серохвостов сообщил, что выступит в лыжных гонках с Большуновым

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даниил Серохвостов.
Фото Соцсети
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что выступит в лыжных гонках с Александром Большуновым.

20 января Серохвостов занял второе место в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, допустив один промах.

— Елена Вяльбе говорила, что несколько биатлонистов хотят выступить на чемпионате России по лыжным гонкам. Вам было бы интересно?

— Нам еще месяц назад сказал тренер, что мы побежим в Тюмени 15 километров раздельную гонку.

— Уже рускод есть?

— Надо узнать у региона, но скорее всего уже есть. Там легко делается. Желание зарубиться с Большуновым? Конечно, охота посмотреть, сколько минут ему проиграю. Поэтому я выхожу на старт.

— Почему минут? Может быть, секунд?

—  Я тренировался с лыжниками в Сочи, если они проигрывают Большунову, то я точно Большунову проиграю.

— С другими лыжниками традиционно сталкиваетесь в Якутии, у вас неплохо получается.

— Но это было в том году. Это вкатывание было, они были на загрузе, а мы начинали разгоняться Кубком, контрольным стартом, поэтому мы там лучше смотрелись, чем они.

Биатлон
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Даниил Серохвостов
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