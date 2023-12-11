Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:00

Биатлонист Сидоров рассказал, как относится к разговорам, что его брали в сборную по блату

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Сидоров.
Фото СБР
Telegram Дзен

Российский биатлонист Евгений Сидоров рассказал «СЭ», преследуют ли его разговоры о том, что в сезоне-2019/20 его незаслуженно взяли в сборную.

— Четыре года назад было много разговоров, что тебя незаслуженно взяли в команду, тема всплывала и три года назад. Тебе это как-то мешало в последующие годы карьеры?

— Не сказать, что прямо мешало. Просто были мысли об этом, что люди не знают, на что я способен. Хотелось всем доказать. Не знаю, что мешало это сделать. Я очень рад, что в начале этого сезона удается показать и доказать, что это было не просто так, что меня включали не за какие-то непонятные заслуги и по знакомству, а за счет результатов.

— В команде из-за этой истории проблем не возникало? Не было каких-то жестких шуток или чего-то другого?

— Нет, в команде все друг друга хорошо знают. Никто за спиной не шутил, не попрекал. Я с любым спортсменом, который был в составе, всегда хорошо общался и дружил. Никто ничего плохого не говорил.

Евгений Сидоров. «Никто в команде за спиной не шутил». Путь биатлониста Сидорова: от разговоров про блат до медали

— Не обидно, что историю до сих пор вспоминают?

— Я комментарии не читаю. Там, конечно, помимо негатива есть и много положительных сообщений. Но если все будешь читать, то начнешь зацикливаться на этом. Для меня это не очень хорошо. Я близко стану принимать к сердцу. Поэтому ничего не читаю, а спокойно занимаюсь своим делом. Буду доказывать на соревнованиях, — сказал Сидоров «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Евгений Сидоров
0
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кубок мира по биатлону: расписание гонок и трансляции этапа в Хохфильцене

Биатлонист Сидоров объяснил, почему учился торговать на маркетплейсах