Биатлонист Лапшин — об Аввакумовой: «Она никогда не отличалась командной игрой»

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин в интервью «СЭ» объяснил, как Екатерина Аввакумова не поддержала решение клуба, за который они выступают.

Осенью 2024 года Федерация корейского биатлона назначила дополнительный отбор на Азиатские игры. В клубе Лапшина запретили своим биатлонистам участвовать в этом отборе. Решение приняли все спортсмены, кроме Екатерины Аввакумовой, которая на Азиаде выиграла золото в спринте.

— Она пошла против решения клуба, а мы втроем — за. Катя никогда не отличалась командной игрой. Но на самом деле получился большой резонанс, который, может быть, что-то изменит в лучшую сторону, а может быть, не изменит. Мы сейчас под вопросом: я, Саня Стародубец и девочка, которая тоже поддержала клуб. Нам хотят впаять международный бан из-за того, что мы отказались от отборочных соревнований. Но мы уже много раз сказали, что это не наше решение, а клуба. Нам так и в самом клубе предложили говорить. Там сейчас идут разборки. Я пока в эту тему вообще не лезу. Решат — тогда дальше буду думать, как действовать.

— К Кате какие-то санкции были?

— Я не совсем понял. Она так же продолжала за наш клуб выступать на чемпионате Кореи, перед ней даже извинился клуб. Может, что-то дальше будет. Она уже так не в первый раз делает. Не знаю, возможно, ее прощают всегда. Но я уверен, что если бы я не поддержал клуб, то меня бы не простили. Мы очень долго думали над этим вопросом. Две ночи не спали. Приняли такое тяжелое решение, но его надо было принять. Но есть некоторое ощущение, что нас использовали в своих играх и проиграли.

— Катя на Азиаде-2025 выиграла для Кореи первое в истории страны золото в биатлоне. Стала ли она от этого национальным героем?

— Думаю, что да. Ее сейчас, в апреле, будут награждать. От клуба, думаю, она точно ничего не получит, да и продолжения в нашем клубе у нее скорее всего не будет. Найдет ли она новое место работы? Тоже вопрос. Клубов в Корее не так много. Это еще одна причина, почему мы так сделали. Если бы мы пошли против своего клуба и нас уволили, то не факт, что нас бы взял другой. То есть либо мы теряем деньги, но приобретаем славу в Корее, если выиграем (хотя выиграть еще надо постараться, ведь туда поехали сильные казахи, и дома тренировались довольно сильные китайцы, которые было непонятно как готовы), либо остаемся с деньгами, но, возможно, без международных соревнований, — сказал Лапшин «СЭ».