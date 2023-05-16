КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

16 мая, 16:39

Биатлонист Томшин может перейти в команду Свердловской области

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член сборной России по биатлону Василий Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область, сообщает Metaratings.ru.

Спортсмен родился в городе Серове и начинал карьеру именно в Свердловской области, а в последствии перешел в Санкт-Петербург в связи с поступлением в Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта. Сейчас Томшин намерен вернуться в родной регион, однако стороны пока не согласовали условия перехода.

26-летний Томшин является многократный чемпионом мира среди юниоров, а также призером Кубка мира и Кубка IBU. Ранее спортсмен заявил, что в России отсутствует единая система подготовки юных биатлонистов.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-tomshin-mozhet-pereiti-v-sverdlovskuyu-oblast-251472/
Биатлон
Василий Томшин
0
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев: «Не понимаю, по какому принципу вообще формируется состав сборной России»

Чепиков назвал причины, по которым Логинов и Сливко проведут сезон на самоподготовке