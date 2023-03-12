Гореева победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Сегодня, 10:07
Анастасия Гореева стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Биатлонистка показала время 34 минуты 24,2 секунды при двух промахах.
Второе место заняла Наталья Гербулова +12,2 секунды при двух промахах, третье — Екатерина Носкова +22,3 секунды при четырех промахах.
Кубок Содружества по биатлону-2022/23
6-й этап
Тюмень, Россия
Женщины
Масс-старт
1. Анастасия Гореева — 34.24,2 (2)
2. Наталья Гербулова — 12,2 (2)
3. Екатерина Носкова — 22,3 (4)
4. Тамара Дербушева — 28,0 (3)
5. Ирина Казакевич — 29,3 (4)
6. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) — 42,6 (4)
7. Ксения Довгая — 50,6 (3)
8. Ксения Шнейдер — 53,9 (2)
9. Екатерина Юрлова-Перхт — 58,3 (2)
10. Лариса Куклина — 1.08,5