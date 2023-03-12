Гореева победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Анастасия Гореева стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Биатлонистка показала время 34 минуты 24,2 секунды при двух промахах.

Второе место заняла Наталья Гербулова +12,2 секунды при двух промахах, третье — Екатерина Носкова +22,3 секунды при четырех промахах.

Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Женщины

Масс-старт

1. Анастасия Гореева — 34.24,2 (2)

2. Наталья Гербулова — 12,2 (2)

3. Екатерина Носкова — 22,3 (4)

4. Тамара Дербушева — 28,0 (3)

5. Ирина Казакевич — 29,3 (4)

6. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) — 42,6 (4)

7. Ксения Довгая — 50,6 (3)

8. Ксения Шнейдер — 53,9 (2)

9. Екатерина Юрлова-Перхт — 58,3 (2)

10. Лариса Куклина — 1.08,5