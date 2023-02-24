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Сегодня, 21:15

Биатлонистка Анастасия Поршнева не будет выступать в этом сезоне

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Никита Поршнев рассказал «СЭ», что его жена Анастасия пока не планирует возвращаться в биатлон из декретного отпуска. Спортсменка родила дочь в июле 2022 года.

— На какой стадии Настино возвращение в биатлон?

— У нее сейчас более поддерживающий режим. Не сказать, что готовится к каким-то стартам. Пока говорить о том, будет она возвращаться или нет, сложно. Ребенок очень маленький. У нас не с кем с ним сидеть. Все бабушки и дедушки работают. С собой возить на сборы тоже достаточно проблематично. И Настя хочет быть постоянно с дочерью. Поэтому у нас нет обсуждения, чтобы оставить дочь и поехать на соревнования.

— Кто-то говорил, что она чуть ли не к чемпионату России вернется. Не ждать?

— Нет, там она не выступит. Просто приедет, чтобы посмотреть. А там уже сама скажет, какие у нее планы.

— Нет желания с ней сингл-микст пробежать за Ханты-Мансийск?

— Да, было бы интересно. Но, опять же, все будет зависеть от ее самочувствия. Все равно дочь на первом месте. Ей надо заниматься, — сказал Поршнев «СЭ».

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Биатлон
Никита Поршнев
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