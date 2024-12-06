Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:16

Зырянова: «Начало сезона получилось тяжелым, но надеюсь, я еще добавлю»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Победительница спринта на втором этапе Кубка России Анастасия Зырянова рассказала о том, как отличается ее форма в этом сезоне от предыдущего.

«В том году у меня не получалось прибавлять по ходу сезона. Начало выдалось хорошим, а под конец немножко накопилась усталость и не получилось реализоваться. В этом сезоне наоборот начало получилось тяжелым, но надеюсь, я еще добавлю под конец», — цитирует Зырянову Vprognoze.ru.

Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и на 20 секунд опередила Полину Плюснину, которая стала второй в гонке. Третье место в спринте заняла Анастасия Гришина.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Читайте также
Орбан назвал отказ Киева от переговоров с РФ в 2022 году ошибкой
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Сегодня
Вчера
Неделя