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Биатлон

Сегодня, 12:22

Биатлонистка Григорьева о бронзе масс-старта: «Эмоции невероятные»

Руслан Минаев
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Биатлонистка Анна Григорьева прокомментировала третье место в масс-старте в Кубке Содружества.

«Это просто невероятные эмоции. Сегодня здесь вся моя семья. Очень сильно хотелось показать результат и порадовать их. Добиться хорошей стрельбы мне удалось ещё в детстве, когда я в прямом смысле слова спала с оружием. У меня всегда стрелковый навык был на высоком уровне, а здесь мой родной стадион, родное стрельбище, поэтому здесь я знаю, как работать», — цитирует красноярскую биатлонистку Vprognoze.

Спортсменка отстала от лидера на 18,4 секунды при 1 промахе. Первое место заняла Динара Смольская (36.07,8 при 3 промахах). Второе место заняла Виктория Сливко (+6,8 при 1 промахе).

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон

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