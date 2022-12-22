Биатлонистка Батманова рассказала о выступлениях на Кубке России в мороз

Российская биатлонистка Анастасия Батманова в интервью «СЭ» рассказала о том, как пережила этапы Кубка России в Сибири.

«В Сибири было холодно, а в Уфе очень повезло с погодой. А это важный фактор без шуток, но у меня получалось находить с собой компромиссы, как выступать в мороз. Компромисс между комфортной гонкой и необходимостью выходить на старт. Неприятно, конечно, но что еще остается? Надо выходить и выступать. Я и не думала сниматься.

Важно то, как ты себя настроишь. Почему ты не хочешь бежать? Поскольку действительно экстремально холодно и надо поберечь здоровье? Или потому, что тебе просто не хочется, ищешь оправдания? Во втором случае можно найти варианты спастись от мороза, утеплиться и все-таки выступить. Приехать на соревнования и сидеть в отеле? Я этого не совсем понимаю. Но у всех по-разному, я никого не осуждаю, каждый смотрит по своему состоянию.

Тем более опытные спортсмены, они хорошо знают, когда надо поберечь себя. У меня опыта такого не было, чтобы я заболела после старта, поэтому вышла без страха. Может, мне потом еще когда-то аукнется, но вот после того самого спринта я чувствовала себя отлично», – сказала Батманова.

Отметим, что ряд лидеров снялись с женского и мужского спринта на этапе Кубка России в Увате из-за низкой температуры. Часть гонок была либо отменена, либо перенесена.