Биатлонистка Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России в Чайковском

Российская биатлонистка Тамара Дербушева победила в финале суперспринта на чемпионате России — 2024. Спортсменка допустила три промаха и преодолела дистанцию за 23 минуты 10,0 секунды.

Второе место заняла белорусская биатлонистка Анна Сола, промахнувшаяся пять раз и уступившая лидеру 1,2 секунды. Третьей стала россиянка Наталия Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Суперспринт. Женщины. Финал

1. Тамара Дербушева (Свердловская область, Россия) — 23.10,0 (3 промаха).

2. Анна Сола (Белоруссия) — отставание 1,2 секунды (5).

3. Наталия Шевченко (Свердловская область, Россия) +1,6 (4).

4. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра, Россия) +6,6 (3).