Биатлонистка Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России в Чайковском

Сегодня, 12:04
Российская биатлонистка Тамара Дербушева победила в финале суперспринта на чемпионате России — 2024. Спортсменка допустила три промаха и преодолела дистанцию за 23 минуты 10,0 секунды.
Второе место заняла белорусская биатлонистка Анна Сола, промахнувшаяся пять раз и уступившая лидеру 1,2 секунды. Третьей стала россиянка Наталия Шевченко.
Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Суперспринт. Женщины. Финал
1. Тамара Дербушева (Свердловская область, Россия) — 23.10,0 (3 промаха).
2. Анна Сола (Белоруссия) — отставание 1,2 секунды (5).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область, Россия) +1,6 (4).
4. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра, Россия) +6,6 (3).