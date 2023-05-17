Вирер рассказала, что отказалась сниматься обнаженной для журнала Playboy

17 мая, 14:45
Трехкратный призер Олимпиады, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему отказалась позировать для журнала Playboy.
«Это уже старая история. Запрос был из России, биатлон там популярен. Я отказалась, потому что не чувствовала себя достаточно уверенной. Сейчас девушки, которые попадают в этот журнал, уже не совсем обнаженные. Но я должна была сниматься полностью обнаженной, поэтому отказалась. Но если кто-то чувствует себя комфортно, демонстрируя обнаженные снимки, то вперед», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.
33-летняя итальянка в сезоне-2022/23 заняла второе место в общем зачете Кубка мира.
Вирер — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира (2018/19, 2019/20), двух малых кубков в зачете индивидуальных гонок, малого Кубка мира в зачете гонок преследования, малого Кубка мира в зачете масс-стартов.