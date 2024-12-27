Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:10

Дюжева — об обещании разорвать одежду на финише: «Может, нужно проделать маленькую дырочку в комбинезоне для этого?»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» прокомментировала свое обещание порвать одежду на финише, если займет призовое место в гонке.

— После победы в прологе на этапе в Чайковском ты сказала, что готова порвать всю одежду, если когда-нибудь заедешь в призы в масс-старте. Это была фигура речи или реально готова?

— Честно, я много раз вспоминала эти слова. У меня сразу же приходят мысли: «А как я смогу ее разорвать?» Может быть, мне нужно проделать маленькую дырочку в комбинезоне, чтобы это можно было сделать? Я же всем пообещала. Конечно, это все шутки. Но мне, правда, это снилось пару раз. Я действительно об этом мечтаю. Не то чтобы разорвать одежду, но просто снять верхнюю часть комбинезона и бросить его со всей дури на снег и очень громко закричать. Это меня прямо воодушевляет. Я это вижу, — сказала Дюжева «СЭ».

Кира Дюжева. «После завершения карьеры хочу стать бьюти-блогером». Интервью самой яркой биатлонистки России

3
Биатлон
Читайте также
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за смерти экс-премьера страны
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Медведев призвал к политическому наказанию Европы
В Москве ликвидировали готовивших теракт в отделе полиции членов исламистской ячейки
Сегодня
Вчера
Неделя