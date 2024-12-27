Дюжева — о первом сезоне во взрослом биатлоне: «На тот момент, даже если бы мне платили миллион в месяц, я бы отказалась»

Российская биатлонистка Кира Дюжева в интервью «СЭ» рассказала о сложностях предыдущего сезона, который стал для нее первым во взрослом спорте.

— Насколько сложно было?

— Первый год оказался очень тяжелым. Лето выдалось крайне трудным, так как я пришла и после юниорок, и после менингита. Во взрослой сборной сразу ударили по объемам, по скоростным тренировкам... Это было невыносимо тяжело. Я такого никогда в жизни не испытывала. Но мне хватило четырех месяцев. Осенью уже начала ощущать первую легкость на тренировках.

Если говорить о соревновательном периоде, то там, помимо того, что было физически тяжело, наложилась еще моральная нагрузка. Потому что оказалось, что я далеко не самая сильная ходом, как все время думала, когда была в юниорках; что мне еще работать и работать. Возникали мысли: «А вдруг я вообще никогда не добьюсь того, что было в юниорках? Что это была иллюзия и детский спорт?» Но потом на некоторых стартах где-то второй ход показала, где-то была в тройке и в шестерке. Тогда поняла, что все реально. Просто нужно время, чтобы адаптироваться и прийти к желаемому результату.

— В сложный период не было мыслей, чтобы уйти и забыть биатлон?

— Были, конечно. Просто приходила после тренировки, садилась на край кровати и думала: «Почему я должна так убиваться на тренировках?» Как будто бы на тот момент, даже если бы мне платили миллион в месяц, то я бы отказалась. Даже думать было страшно, что я буду ощущать это каждое лето, — сказала Дюжева «СЭ».