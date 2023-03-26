Носкова: «На чемпионате России хочется показать хороший результат и порадовать зрителей»

Биатлонистка Екатерина Носкова ожиданиями от чемпионата России.

— Конечно, дома всегда хочется показать наилучшие результаты, — цитирует Metaratings.ru Носкову. — Не буду говорить, что я наделаю шума и выиграю каждую гонку, но хочется показать хороший результат и порадовать зрителей, болельщиков и всех, кто меня поддерживает.

— В рамках чемпионата России по биатлону у команды Югры всего две ваших бронзы. В родных стенах команда сможет исправить ситуацию?

— Ничего себе новости. Думаю, мы исправим ситуацию и положение. В Хантах у нас всегда большая поддержка и большая мотивация показать результат. Югорские спортсмены на своей земле всегда настроены на хорошие результаты.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля