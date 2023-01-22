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Сегодня, 13:26

Юрлова-Перхт: «Точно выступлю на чемпионате России в Ханты-Мансийске»

Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала, что выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала «СЭ», что собирается вернуться в биатлон на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

— Вы говорили, что будете возвращаться на Кубке России и Кубке Содружества, но пока мы вас не видим на этих стартах. Почему?

— Потому что физическое состояние пока не позволяет выступать на том уровне, на котором сейчас бегут девчонки. Я работаю над этим. Точно выступлю на чемпионате России в Ханты-Мансийске весной. Поэтому там встретимся. До этого не могу говорить. Надо смотреть на самочувствие, — сказала Юрлова-Перхт «СЭ».

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет с 27 марта по 2 апреля.

Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
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