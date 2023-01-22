Юрлова-Перхт: «Точно выступлю на чемпионате России в Ханты-Мансийске»

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала «СЭ», что собирается вернуться в биатлон на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

— Вы говорили, что будете возвращаться на Кубке России и Кубке Содружества, но пока мы вас не видим на этих стартах. Почему?

— Потому что физическое состояние пока не позволяет выступать на том уровне, на котором сейчас бегут девчонки. Я работаю над этим. Точно выступлю на чемпионате России в Ханты-Мансийске весной. Поэтому там встретимся. До этого не могу говорить. Надо смотреть на самочувствие, — сказала Юрлова-Перхт «СЭ».

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет с 27 марта по 2 апреля.