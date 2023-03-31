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Биатлон

Сегодня, 17:15

Биатлонистка Гербулова отреагировала на слова Вяльбе о возвращении СССР

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чемпионка России по биатлону, призерка чемпионата Европы Наталья Гербулова в разговоре с «СЭ» выразила сожаление в связи с тем, что юные спортсмены будут лишены возможности выезжать за рубеж на соревнования.

— У вас сейчас есть мечта? Она про то, что хочется вернуться на международные старты?

— Скорее всего, да, все к этому сводится. Ничего, прорвемся. Обидно знаете за что? Ладно мы, наше поколение успело все это увидеть и поездить хотя бы в юниорском возрасте. Но вот пришли маленькие дети на встречу — куда им стремиться? Я в 16 лет уже поехала на юношеские Олимпийские игры. Я езжу так уже с 16 лет! Это круто — атмосфера...

— Вечеринки.

— Ну вечеринки и у нас есть. (смеется) А дети пропускают юниорские этапы, они всего этого не видят.

— Той самой Европы, которую объездил ваш папа и мотивировал вас заниматься биатлоном.

— Да. Дети, получается, не очень приспособлены вообще куда-то выезжать. И если это все пропадет — какие ставить цели? Взять ту же легкую атлетику — у нас есть девушка-спринтер Кристина Макаренко, которая выиграла в России все. И что? Она сидит, и у нее просто пустой взгляд. «Ну да, я выиграла чемпионат России».

— Вот Елена Вяльбе считает, что многое из СССР стоит вернуть. Вам сторонники Советского Союза скажут, что и не надо выезжать — жили же как-то!

— Это их мнение. Пусть так думают.

Наталья Гербулова. «Ладно мы — успели поездить за рубеж. Но куда стремиться детям?» Крик души Натальи Гербуловой

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталья Гербулова
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