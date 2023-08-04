Биатлонистка Глазырина завершила профессиональную карьеру

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина завершила профессиональную карьеру. Как сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов, 36-летняя спортсменка занимается семьей.

«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру, — цитирует ТАСС Щурбинова. — Сейчас она занимается семьей, ребенком».

Глазырина является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы — в 2010 и 2011 годах. На чемпионате мира-2019 по летнему биатлону она завоевывала золотую медаль в спринте на 6 км и бронзовую — в суперспринте.