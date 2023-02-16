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Сегодня, 12:21

Биатлонистка Гореева довольна гонкой в Чайковском

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер спринта на шестом этапе Кубка России по биатлону Анастасия Гореева, представляющая Московскую область, рассказала о физической форме и о нюансах прохождения дистанции в Чайковском.

«В целом довольна гонкой, но первый выстрел на стойке, конечно, не проконтролировала. Получился довольно обидный промах, но в целом я довольна выступлением. Ход хороший, потому что сейчас мы провели плотный сбор в Сочи без срывов. Оцениваю сейчас свое состояние на пять из пяти. За счет чего такой прогресс на последнем круге? Наверное, дело в грамотной раскладке. Стараюсь не бросаться с первых метров, прислушиваться к своему самочувствию и уже от этого добавлять по ходу дистанции. Были ли интересны забеги на 100 метров? Мне было бы интересно, но летом и зимой мы делали много таких стартов с места. 100 метров — это не моя дисциплина. Слишком короткая дистанция для меня. Я не спринтер», — приводит слова Гореевой Metaratings.ru.

Гореева располагается на четвёртом месте в общем зачете Кубка России с 460 баллами.

Шестой этап Кубка России по биатлону станет заключительным в нынешнем сезоне. Финальными гонками станут мужской и женский масс-старты, которые состоятся 19 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonistka-goreeva-dovolna-gonkoi-v-chaikovskom-ocenivayu-svoyo-sostoyanie-na-pyat-iz-pyati-228300/
Биатлон
Кубок России
Анастасия Гореева
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