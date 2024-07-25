Биатлонистка Гореева со следующего сезона будет выступать под новой фамилией

Российская биатлонистка Анастасия Гореева со следующего сезона будет выступать под фамилией Халили.

«Да, я планирую менять фамилию. Скорее всего, уже на летних стартах вы увидите в списке участников двух спортсменов с фамилией Халили», — сказала Гореева в эфире YouTube-канала биатлонистки Киры Дюжевой.

Свадьба Гореевой и бронзового призера Олимпиады-2022 Карима Халили запланирована на сентябрь нынешнего года.

В прошлом сезоне 24-летняя биатлонистка заняла девятое место в общем зачете Кубка России. В рамках Спартакиады сильнейших Гореева завоевала одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Халили финишировал на восьмой строчке общего зачета в минувшем сезоне. Первое место занял трехкратный призер Игр-2022 Эдуард Латыпов.