Биатлонистка Калинина рассказала, на кого равняется в стрельбе

Российская биатлонистка Любовь Калинина рассказала, как совершенствует стрельбу.

«Когда я была в юношеской сборной, у нас были тренировки, направленные на развитие скорострельности. В тот момент я и начала учиться быстро стрелять. Потом, когда попала в юниорскую сборную, мы тоже работали над этим компонентом. У меня самой также было большое желание научиться быстро стрелять. На каждой тренировке я старалась как можно быстрее сделать первый выстрел и стрелять в определённом ритме, но не в ущерб качеству. Так постепенно я и пришла к такой стрельбе. Это дошло до автоматизма. Быстро стрелять я начала, ещё бегая по девушкам, но тогда я тратила больше времени, чем сейчас.

Бывает, смотрю аналитику гонок на Кубке мира. Смотрю, кто и как стреляет. Отдельно обращаю внимание на скорострельность. Мне это интересно.

Кто для меня пример в стрельбе? Не могу выделить кого-то одного — Доротея Вирер, Йоханнес Бе, Марте Ройселанн, Стурла Лагрейд, Лариса Куклина", — приводит слова Калининой «Чемпионат».

21-летняя биатлонистка заняла 31-е место в личном зачете Кубка России-2022/23.