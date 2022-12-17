Биатлонистка Каплина — о Кубке России: «Раньше из зрителей только тренеры и судьи. А сейчас такой праздник!»

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала свою победу в спринте на четвертом этапе Кубка России в Уфе.

«В спринте в Тюмени был похожий момент, когда удалось чисто отстрелять и нужно было бороться за победу — так что в целом я знала, что делать. Настраивалась сегодня больше на стрельбу, в индивидуалке не все получилось у меня. Сегодня немного по-другому подходила к рубежу и, к счастью, все удалось. По юниорам я тоже хорошо бегала, но в этом сезоне уже по женщинам такая скорость... и это радует. Разгоняемся, сейчас не главные старты, они будут немного позже. Хотелось бы к ним подойти в состоянии еще лучше. Конечно, нужно весь сезон бегать хорошо, показывать результат. У нас идет ведь Кубок России, разыгрываем очки. По сезону хочется идти в лидерах.

Хочется, чтобы молодые спортсмены смотрели на лидеров и все больше приходили в спорт. Не только в биатлон, и в лыжи, во все виды спорта. Хорошо, что сейчас нас показывают по телевизору, соревнования видят все. Много объектов в России, а то может кто-то в городах и не знает, что у них дома есть такой прекрасный центр биатлона. Так что все на биатлон! Сейчас внимания в разы больше В прошлом году я бегала на Кубке России весь сезон, это было очень уныло. Никого не было, мы просто выходили, пробегали для себя и уходили. Разве что судьи и тренеры в качестве зрителей были. А сейчас такое внимание, столько народу. Настоящий праздник и это мотивирует", — сказала Каплина.

Для Елизаветы это вторая победа в сезоне.