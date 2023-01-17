Биатлонистка Каплина рассказала, что возит с собой в багаже на соревнования

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала, что берет с собой на соревнования из неспортивной экипировки.

«Платье было — я взяла его с собой, чтобы надеть на Новый год, — цитирует RT Каплину. — Но сейчас уже отправила обратно домой. А вот без каблуков пришлось обойтись — надела под платье ботинки. А из неспортивного у меня, помимо вышивки, всегда с собой книги и барабанные палочки. Какой предмет заменяет мне барабан? На что взгляд упадет. Собственные ноги, кровать — или просто в воздухе ритм отбиваю».

В текущем сезоне 26-летняя Каплина после пяти этапов Кубка России по биатлону занимает второе место в общем зачете, набрав 454 очка. Лидирует Виктория Сливко (468 очков).