Биатлонистка Казакевич — об условиях МОК: «Нам скажут — мы поедем, не скажут — не поедем»

Российская биатлонистка, чемпионка России в масс-старте Ирина Казакевич после победы в заключительной гонке турнира рассказала журналистам о своей позиции по критериям МОК для участия в международных стартах.

«Отсутствие международных стартов на меня повлияло. Весь декабрь я испытывала грусть и досаду из-за того, что так много готовилась. Особенно после успеха на Олимпиаде. А сейчас МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Мы готовы вернуться на международные старты, но я уже немного смирилась с этим, если честно. Пока очень сложные условия для нашего выступления. Может, в дальнейшем МОК их изменит, но пока мы зависим от наших федераций. Они будут рассматривать рекомендации.

Мы, спортсмены, ничего не можем на это ответить. Нам скажут — мы поедем, нам не скажут — мы не поедем. Мы выступаем за свою страну, и наше государство дает нам возможность развиваться, тренироваться», — сказала Казакевич.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.