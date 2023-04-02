Сегодня, 10:57
Российская биатлонистка, чемпионка России в масс-старте Ирина Казакевич после победы в заключительной гонке турнира рассказала журналистам о своей позиции по критериям МОК для участия в международных стартах.
«Отсутствие международных стартов на меня повлияло. Весь декабрь я испытывала грусть и досаду из-за того, что так много готовилась. Особенно после успеха на Олимпиаде. А сейчас МОК вынес нам приговор, что мы точно не будем выступать в ближайшее время. Мы готовы вернуться на международные старты, но я уже немного смирилась с этим, если честно. Пока очень сложные условия для нашего выступления. Может, в дальнейшем МОК их изменит, но пока мы зависим от наших федераций. Они будут рассматривать рекомендации.
Мы, спортсмены, ничего не можем на это ответить. Нам скажут — мы поедем, нам не скажут — мы не поедем. Мы выступаем за свою страну, и наше государство дает нам возможность развиваться, тренироваться», — сказала Казакевич.
МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.
28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.
Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.
Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.