Резцова: «Старшая дочь начала обижаться, когда мы уезжаем на соревнования»

Двукратный призер Олимпиады по биатлону Кристина Резцова в интервью «СЭ», рассказала как изменилась ее спортивная жизнь с появлением второго ребенка.

— Насколько тяжелее стало совмещать спортивную жизнь с двумя детьми по сравнению с тем, если с одним?

— Не то чтобы тяжелее стало совмещать. Просто в два раза тяжелее стало уезжать. Нам также помогают Ванины родители. В принципе никаких проблем нет с тренировочным и соревновательным процессом. Они постоянно с ними. Даже в этом сезоне не брали детей ни на одни соревнования. Но морально это тяжелее. Особенно приезжать и уезжать. Старшая дочь начала обижаться. Она часто говорит: «Я не буду разговаривать по телефону». Это, конечно, тяжело. От этого еще сложнее себя мотивировать здесь. Конечно, хочется выехать на международные старты. Пока я еще нахожу в себе силы на мотивацию, а дальше посмотрим, — сказала Резцова «СЭ».