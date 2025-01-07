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Биатлон

Сегодня, 11:00

Резцова: «Старшая дочь начала обижаться, когда мы уезжаем на соревнования»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратный призер Олимпиады по биатлону Кристина Резцова в интервью «СЭ», рассказала как изменилась ее спортивная жизнь с появлением второго ребенка.

— Насколько тяжелее стало совмещать спортивную жизнь с двумя детьми по сравнению с тем, если с одним?

— Не то чтобы тяжелее стало совмещать. Просто в два раза тяжелее стало уезжать. Нам также помогают Ванины родители. В принципе никаких проблем нет с тренировочным и соревновательным процессом. Они постоянно с ними. Даже в этом сезоне не брали детей ни на одни соревнования. Но морально это тяжелее. Особенно приезжать и уезжать. Старшая дочь начала обижаться. Она часто говорит: «Я не буду разговаривать по телефону». Это, конечно, тяжело. От этого еще сложнее себя мотивировать здесь. Конечно, хочется выехать на международные старты. Пока я еще нахожу в себе силы на мотивацию, а дальше посмотрим, — сказала Резцова «СЭ».

Кристина Резцова. «Я — самая дерзкая биатлонистка России? Ха-ха! Возможно, это правда». Интервью Кристины Резцовой

Биатлон
Кристина Резцова
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