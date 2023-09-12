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Кручинкина — об уходе из сборной Белоруссии: «Не поняла, почему со мной так. Это началось после Олимпиады»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Кручинкина рассказала «СЭ», что у нее остались обиды за уход из белорусской сборной. В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области.

— Ты рассказывала, что не взяли в команду, потому что посчитали старой. Но ты же одного возраста с сестрой. Как так?

— Ирина младше меня на пять минут, поэтому она молодая, а я старая, — сказала Кручинкина «СЭ». — Поэтому тут критерии отбора немножко я не прошла (смеется).

— И все же — почему не взяли?

— Ой, там, оказывается, было очень много вопросов. Я сама не поняла, за что. То ли из-за того, что у меня травма, то ли из-за того, что я старая, то ли из-за того, что не отобралась в состав, не выполнив критерии. Хотя я не была худшей. Знаю, откуда ноги растут. Но не буду говорить. Если захотят, уберут. Думаю, что не в этом был вопрос.

— Обид на тебя нет за уход? Или, наоборот, у тебя не осталось?

— У меня есть. Я не поняла, почему со мной так. Это началось еще после Олимпиады, хотя я не была слабой. У меня были медали с этапов Кубка мира, неплохие личные заезды. У меня есть обида. Потому что, несмотря на травмы и болезни, я все равно выступала, через слезы бегала старты, хотя могла это все пропускать и ничего не бегать. Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида. Хотя уже немножко отпускает, потому что я попала в классную команду. Вижу, что я все-таки нужна им, что они болеют за меня, переживают и надеются, что все-таки реабилитируюсь и покажу какие-то результаты. Не жалею о том, что было и что есть. И благодарна тем людям в белорусской команде, которые все-таки помогали мне, верили в меня. Есть люди, которые постоянно ко мне подходят и говорят, что у меня все получится. Я надеюсь, что все-таки была полезна Белоруссии. Как бы мне ни говорили, что мои результаты никому не нужны, надеюсь, что они все-таки были не лишними. В эстафетах неплохо помогала девчонкам. Мы три раза стали вторыми на Кубке мира и четвертыми на чемпионате мира. Я все-таки не бесполезный спортсмен, как посчитали.

С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.

Елена Кручинкина. «Может дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Елена Кручинкина
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