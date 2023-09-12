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Сегодня, 15:15

Кручинкина — о последствиях гормонального сбоя: «До нормы еще нужно минус 10 кг»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Елена Кручинкина рассказала «СЭ» о последствиях гормонального сбоя, который у нее был в прошлом году.

— Последствия гормонального сбоя, который у тебя был, окончательно позади? Все приходит в норму?

— До нормы еще нужно минус 10 кг, — сказала Кручинкина «СЭ». — Хотя бы на тренировках кататься по два-три часа без остановки и не плакать в сторонке, что мне очень тяжело. Да, у меня нет сейчас скорости, да, не могу ее поддержать, пока вхожу в нужную норму. Просто набираю объем, выносливость. Потом начнем работать над скоростной выносливостью. Не все сразу. Максим Владимирович понимает это. Говорит: «Я тебя никуда не тороплю. Вижу, что у тебя есть проблемы». Он мне корректирует тренировки. Если девчонки делают контрольные, я делаю ускорения. Видно, что у меня пока западения скорости есть. Надеюсь, что приду в норму. Хотя бы могу тренироваться. Дальше — посмотрим.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.

Елена Кручинкина. «Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Биатлон
Сборная России по биатлону
Елена Кручинкина
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