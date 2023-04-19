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Сегодня, 14:14

Биатлонистка Куклина подвела итоги сезона-2022/23

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сезона-2022/23.

«Однозначно сезоном довольна, не все получилось, однако именно это и движет нами, чтоб становиться лучше! Благодарна каждому, кто помогал, кто был рядом, спасибо за поддержку и хорошее настроение на протяжении всего сезона. Отдельное спасибо Ю. М. Каминскому и моему любимому мужу. СБР, спасибо, что сделали все возможное, чтобы этот сезон состоялся на высшем уровне», — написала Куклина в социальных сетях.

Куклина заняла четвертое место среди биатлонисток в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/23, набрав 958 очков. Первой в рейтинге стала Виктория Сливко (1026 очков).

Биатлон
Сборная России по биатлону
Лариса Куклина
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