Куклина выиграла гонку преследования на Кубке России

Сегодня, 09:34
Биатлонистка Лариса Куклина выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Чайковском. Спортсменка показала результат 31 минуту и 34 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место у Анастасии Гореевой +0,8 секунды (1 промах). Третьей пришла Наталья Гербулова — +23,4 секунды (4 промаха).
Кубок России-2022/23 по биатлону
Финал
Чайковский
Женщины
Гонка преследования
1. Лариса Куклина — 31.34,0 (0)
2. Анастасия Гореева — 0,8 (1)
3. Наталья Гербулова — 23,4 (4)
4. Елизавета Каплина — 30,2 (3)
5. Виктория Сливко — 40,9 (2)
1. Лариса Куклина — 31.34,0 (0)
2. Анастасия Гореева — 0,8 (1)
3. Наталья Гербулова — 23,4 (4)
4. Елизавета Каплина — 30,2 (3)
5. Виктория Сливко — 40,9 (2)
6. Анастасия Батманова — 55,1 (1)
7. Ирина Казакевич — 58,3 (5)
8. Наталия Шевченко — 1.01,7 (4)
9. Анастасия Егорова — 1.50,4 (3)
10. Полина Шевнина — 2.34,5 (1)