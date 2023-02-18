Куклина выиграла гонку преследования на Кубке России

Биатлонистка Лариса Куклина выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Чайковском. Спортсменка показала результат 31 минуту и 34 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место у Анастасии Гореевой +0,8 секунды (1 промах). Третьей пришла Наталья Гербулова — +23,4 секунды (4 промаха).

Кубок России-2022/23 по биатлону

Финал

Чайковский

Женщины

Гонка преследования

1. Лариса Куклина — 31.34,0 (0)

2. Анастасия Гореева — 0,8 (1)

3. Наталья Гербулова — 23,4 (4)

4. Елизавета Каплина — 30,2 (3)

5. Виктория Сливко — 40,9 (2)

1. Лариса Куклина — 31.34,0 (0)

2. Анастасия Гореева — 0,8 (1)

3. Наталья Гербулова — 23,4 (4)

4. Елизавета Каплина — 30,2 (3)

5. Виктория Сливко — 40,9 (2)

6. Анастасия Батманова — 55,1 (1)

7. Ирина Казакевич — 58,3 (5)

8. Наталия Шевченко — 1.01,7 (4)

9. Анастасия Егорова — 1.50,4 (3)

10. Полина Шевнина — 2.34,5 (1)