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Биатлон

Сегодня, 16:31

Биатлонистка Метеля: «Недовольна стрельбой в этом сезоне, поставила бы себе 3,5 из 5 баллов»

Руслан Минаев
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Биатлонистка Виктория Метеля рассказала, что недовольна стрельбой в этом сезоне.

«Для меня все неплохо складывается в первый взрослый сезон. Есть моменты, которыми я не довольна, и хочется попробовать их исправить. Это, конечно, стрельба. В прошлом сезоне все получалось, хорошо стреляла, а в этом году пока не могу понять, что происходит на старте сезона, но с каждой гонкой собираюсь все лучше и лучше. Надеюсь, выйду на оптимальные кондиции.

Оценивая свою текущую форму, я бы поставила 3,5 из 5 баллов. Действительно неплохо себя чувствую, хочется, чтобы форма продержалась если не весь сезон, то хотя бы его большую часть», — цитирует Метелю «РБ Спорт».

Метеля заняла восьмое место в спринте на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, допустив 1 промах.

Источник: РБ Спорт
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