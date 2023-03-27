Шевченко выиграла в женском спринте на чемпионате России

Сегодня, 13:12
Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России в спринте. Турнир проходил в Ханты-Мансийске. Спортсменка показала результат 24 минуты 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второй пришла Анастасия Егорова с отставанием +35,6 секунды, без промахов. Третьей финишировала Анастасия Гореева +1 минута 1,3 секунды при двух промахах.
Чемпионат России по биатлону 2023 года
Ханты-Мансийск
Женщины
Спринт
1. Наталия Шевченко — 24.22,5 (0)
2. Анастасия Егорова — 35,6 (0)
3. Анастасия Гореева — 1.01,3 (2)
4. Евгения Буртасова — 1.04,7 (0)
5. Лариса Куклина — 1.13,1 (0)
6. Виктория Сливко — 1.15,2 (2)
7. Дарья Кудаева (Беларусь) — 1.22,9 (0)
8. Анастасия Шевченко — 1.38,8 (2)
9. Полина Шевнина — 1.41,7 (1)
10. Екатерина Носкова — 1.42,6 (3)