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Сегодня, 13:12

Шевченко выиграла в женском спринте на чемпионате России

Руслан Минаев
Наталия Шевченко.
Фото Сергей Аверьянов/СБР
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Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России в спринте. Турнир проходил в Ханты-Мансийске. Спортсменка показала результат 24 минуты 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй пришла Анастасия Егорова с отставанием +35,6 секунды, без промахов. Третьей финишировала Анастасия Гореева +1 минута 1,3 секунды при двух промахах.

Чемпионат России по биатлону 2023 года

Ханты-Мансийск

Женщины

Спринт

1. Наталия Шевченко — 24.22,5 (0)

2. Анастасия Егорова — 35,6 (0)

3. Анастасия Гореева — 1.01,3 (2)

4. Евгения Буртасова — 1.04,7 (0)

5. Лариса Куклина — 1.13,1 (0)

6. Виктория Сливко — 1.15,2 (2)

7. Дарья Кудаева (Беларусь) — 1.22,9 (0)

8. Анастасия Шевченко — 1.38,8 (2)

9. Полина Шевнина — 1.41,7 (1)

10. Екатерина Носкова — 1.42,6 (3)

Биатлон
Анастасия Гореева
Анастасия Егорова
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