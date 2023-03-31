Биатлонистка Гербулова: «У нас в команде есть дружба. Я могу подойти к Шашилову и спросить что-то без проблем»

Чемпионка России по биатлону Наталья Гербулова в интервью «СЭ» рассказала об отношениях в сборной.

— Лыжи догнали биатлон по популярности, и на мой дилетантский взгляд, это из-за нерва и трэштока, который есть у них. В биатлоне будто вообще сезон спокойный получился.

— В российском биатлоне, сколько я бегаю, у нас очень дружная команда. Может, я человек такой. Но почти все общаются друг с другом, я могу обратиться за помощью, и мне помогут, и наоборот. Пускай там происходит что-то вовне, главное — чтобы внутри все было хорошо и чтобы к тебе люди нормально относились. И да, складывается впечатление, что в биатлоне все дружно.

— К тренеру другой группы вы обратитесь — он поможет?

— Да. Я могу подойти к тому же Михаилу Викторовичу Шашилову, Юрию Михайловичу Каминскому, и никаких проблем не будет, если я у них что-то попрошу. Это просто у меня так. (смеется) У меня никаких недопониманий с Михаилом Викторовичем нет, я его знаю с детства.

— Все-таки дружба в биатлоне есть?

— Да, конечно.