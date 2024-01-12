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Сегодня, 12:25

Биатлонистка Носкова оценила командную гонку на чемпионате России

Виктория Кравченко
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Серебряный призер чемпионата России в командной гонке в составе сборной ХМАО Екатерина Носкова поделилась впечатлениями от гонки.

«Мне эта гонка очень понравилась. Тренеры решали, кто на каком рубеже будет стрелять и кто будет вести всех на каком круге. Они хорошо знают нас, знают, как мы бегаем и где можем лучше себя проявить. Я все круги бежала последней, чтобы помочь девчонкам и где-то подтолкнуть за палку», — цитирует Носкова Metaratings.ru.

12 января в Чайковском в рамках программы чемпионата России 2024 года по биатлону в неолимпийских дисциплинах состоялась женская командная гонка.

Источник: https://metaratings.ru/news/noskova-vse-krugi-bezhala-poslednei-i-podtalkivala-devchonok-323162/
Екатерина Носкова
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