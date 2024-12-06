Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:45

Плюснина — о спринтерской гонке: «Погода была на моей стороне, но обычно в холод бегу тяжело»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Биатлонистка Полина Плюснина прокомментировала второе место в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«На последнем круге я понимала, что ухожу в лидерах и надо отдать все силы до финиша, чтобы удержаться. Пока свою форму оценю на четверочку, еще есть куда стремиться. Как показал результат, погодные условия были на моей стороне, хотя обычно в холод гонки даются мне тяжело», — цитирует Плюснину «РБ Спорт».

Победительницей гонки стала Анастасия Зырянова. Она опередила Плюснину на 20 секунд. Обе спортсменки стреляли без промахов.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
Читайте также
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Сегодня
Вчера
Неделя