Биатлонистка сборной России рассказала, как ей помогли с вертолетом на Камчатке

Чемпионка России по биатлону Наталья Гербулова в интервью «СЭ» рассказала, почему часто отдыхает на Камчатке.

— Я очень люблю Камчатку и 8 апреля туда полечу. Все силы, которые трачу за сезон, восполняю там. А я еще и очень эмоциональная, за всех переживаю в команде, всем стараюсь помочь, не забываю про дружбу. Помимо того, что отдаю себя в тренировочном процессе. Камчатка для меня терапия, место энергии. Если ты почувствуешь это место, оно очень сильно заряжает.

Там не прям дорого. В том году мы с девочками были. Правда, я нисколько не потратила, спасибо моей академии биатлона Красноярского края, они организовывают сбор, я беру туда лыжи, делаю закатку, бегу марафон. Не знаю, хватит ли мне сил в этом году. У меня там есть друзья, которые помогают смотреть достопримечательности. В прошлом году мы жили с девчонками на обычной квартире у бабушки, у нее сундук стоял с запахом нафталина, так мило. И 2500 рублей за проживание, как и везде. Конечно, добираться до большинства мест тяжело. Но нам и с вертолетом повезло — познакомились с одним человеком случайно пару лет назад, он очень любит биатлон. И помогает. Спасибо ему!

— Хорошо быть биатлонисткой.

— Это точно. Я же говорила, что спорт дает очень много знакомств, главное — быть искренним и добрым и помогать, если ты можешь. И тогда это тебе вернется.

— С другой стороны, я видел фотографии камчатских городов — и впечатление тяжелое. люди живут в ветхих домах, а не в красоте. Подтвердите?

— Именно в Петропавловске-Камчатском живут не так, как в центральных регионах, это правда. Туда очень сложно все доставлять. Там ничего такого не вырастишь, те же огурцы, молочка — все очень дорого, потому что привезенное. Дома старые, машины все старые. Но Камчатка — прежде всего природа, ты должен понимать, что ты должен слиться с дикой природой, это не про небоскребы, шикарные условия, рестораны, лакшери-отдых. Если хочешь такой отдых, езжай в другое место. Камчатка — это грязь, снег и вулканы, — рассказала Гербулова.