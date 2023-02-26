Биатлонистка Шевнина объяснила слезы после финиша в большом масс-старте на чемпионате России

Биатлонистка Полина Шевнина рассказала «СЭ», как складывается ее возвращение в спорт после рождения ребенка.

Шевнина родила дочь в сентябре 2021 года. В большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске она впервые после декрета попала в в топ-6, заняв четвертое место.

— Вы сейчас улыбаетесь, но после финиша я видел слезы. Как настроение?

— Да, четвертое место — это самое обидное, которое бывает. Но потом, когда эмоции успокоились, включился разум. Это замечательный результат на данный момент, потому что было тяжелое возвращение после родов.

— Это первые «цветы» (попадание в топ-6) после родов?

— Да. У всех разное возвращение. У меня оно немного затянулось. Но эти «цветы» — самые дорогие за последние годы.

— Как получилось собраться на большой масс-старт?

— Я на себя разозлилась. Потому что всегда старалась совладать со стрельбой, настраивалась на индивидуальную гонку и, как не странно, там была просто отвратительная стрельба. Я, наверное, в девушках так не стреляла. Затем был суперпасьют, где совершила четыре промаха на последнем рубеже. Я на себя сильно разозлилась. Но вышла на масс-старт, чтобы просто получить удовольствие. Расслабилась, отпустила и все прошло.

— Что муж (тренер Сергей Коновалов) говорил после финиша?

— Говорил, что я молодец. Поздравил с возвращением.

— С кем ребенок?

— Настюшка в Чайковском с бабушкой, с родителями мужами. Сейчас возвращаемся к доченьке, — сказала Шевнина «СЭ».