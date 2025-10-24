Биатлонистка Симон призналась в краже в суде

Биатлонистка Жюли Симон в ходе судебного заседания заявила, что ею действительно была совершена кража кредитной карты во время тренировочного сбора французской команды по биатлону в Норвегии в 2021 году.

В пятницу 29-летняя спортсменка предстала перед уголовным судом в Альбервиле по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Потерпевшими по делу проходили три человека, включая биатлонистку Жюстин Бреза-Буше, которая в январе 2022-го подала две жалобы в суд о покупке техники с ее кредитной карты.

«Я признаю факт кражи. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне об этом сообщили в федерации. Я не могу объяснить свои мотивы, не могу осознать это», — приводит Le Dauphine Libere слова Симон.

Биатлонистка в суде также принесла извинения истцам. Прокурор потребовал для нее двухмесячное условное тюремное заключение и штраф в размере 20 тысяч евро.

Симон является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете, 10-кратной чемпионкой мира, а также обладательницей Кубка мира в общем зачете.