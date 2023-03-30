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Сегодня, 13:01

Слепцова: «Жаль наших молодых спортсменов, которым, может, не удастся попасть на Олимпиаду»

Мария Гусева
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Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова поделилась эмоциями от чемпионата России в Ханты-Мансийске.

«Я считаю, что в Ханты-Мансийске лучший стадион в мире, и погода наладилась, поэтому я наслаждалась гонками, — цитирует Metaratings.ru Слепцову. — Болельщиков могло быть побольше, но на выходных могли быть полные трибуны. Не обращаю внимания на свою популярность, потому что все мое внимание приковано к сыну, но в Ханты-Мансийске меня узнают. Все уже привыкли. Я ожидала, что выиграет тюменская команда, но хотела бы отметить Катю Юрлову. Она молодец и боец. До сих пор бегает не унывает».

Также Слепцова прокомментировала решение МОК по возможному допуску российских спортсменов.

«Я думаю, что решение МОК не последнее, но оно ожидаемо. Дальше уже решать самим спортсменам и руководителям федераций. Стоит ли отказываться от военной службы? Ситуация очень печальная и мне жаль наших молодых спортсменов, которым, может, и не удастся попасть на Олимпиаду», — добавила она.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Олимпиада
Светлана Слепцова
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