0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:40

Дербушева выиграла большой масс-старт на последнем этапе Кубка России

Руслан Минаев
Тамара Дербушева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в большом масс-старте на последнем этапе Кубка России в Чайковском.

27-летняя российская спортсменка показала время 36 минут и 57,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место у Ирины Казакевич +30,3 (2 промаха). Третье место у Натальи Гербуловой +50,0 (3 промаха).

Кубок России. Финал

Женщины, большой масс-старт

Чайковский

1. Тамара Дербушева — 36.57,1 (0)

2. Ирина Казакевич — 30,3 (2)

3. Наталья Гербулова — 50,0 (3)

4. Наталия Шевченко — 54,4 (4)

5. Анастасия Егорова — 54,7 (4)

6. Виктория Сливко — 1.02,6 (3)

7. Лариса Куклина — 1.14,4 (2)

8. Анастасия Батманова — 1.32,9 (2)

9. Кристина Токарева — 1.58,4 (6)

10. Ксения Довгая — 2.03,2 (4)

11. Анна Григорьева — 2.09,9 (1)

12. Анастасия Гореева — 2.10,2 (6)

13. Екатерина Носкова — 2.35,8 (6)

14. Светлана Миронова — 2.38,7 (3)

Биатлон
Ирина Казакевич
Наталья Гербулова
Тамара Дербушева
Обсудить
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чудов — о Йоханнесе Бе: «Молодец, пусть завоевывает медали дальше»

Анна Гореева победила в общем зачете Кубка России по биатлону