Сегодня, 10:45
Биатлонистка Виктория Сливко победила в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске. Спортсменка показала время 40 минут и 53,9 секунды, допустив один промах.
Второе место заняла Анастасия Гореева +26 секунд при двух промахах. Третьей пришла Екатерина Носкова +35,2 секунды при трех промахах.
Полина Шевнина, которая пришла четвертой, отстала от Носковой на две десятые секунды.
Биатлон
Чемпионат России
Масс-старт, 12,5 км
Женщины
1. Виктория Сливко — 40.53,9 (1 промах).
2. Анастасия Гореева +26,0 секунд (2).
3. Екатерина Носкова +35,2 (3).
4. Полина Шевнина +35,4 (2).
5. Тамара Дербушева +38,6 (3).
6. Лариса Куклина +39,2 (2)
7. Анастасия Егорова +1.05,4 (4)
8. Анастасия Батманова +1.15,4 (3)
9. Ксения Довгая +1.19,2 (2)
10. Антонина Кирсанова +2.05,8 (4)