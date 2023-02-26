Сливко победила в большом масс-старте на чемпионате России

Биатлонистка Виктория Сливко победила в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске. Спортсменка показала время 40 минут и 53,9 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла Анастасия Гореева +26 секунд при двух промахах. Третьей пришла Екатерина Носкова +35,2 секунды при трех промахах.

Полина Шевнина, которая пришла четвертой, отстала от Носковой на две десятые секунды.

Биатлон

Чемпионат России

Масс-старт, 12,5 км

Женщины

1. Виктория Сливко — 40.53,9 (1 промах).

2. Анастасия Гореева +26,0 секунд (2).

3. Екатерина Носкова +35,2 (3).

4. Полина Шевнина +35,4 (2).

5. Тамара Дербушева +38,6 (3).

6. Лариса Куклина +39,2 (2)

7. Анастасия Егорова +1.05,4 (4)

8. Анастасия Батманова +1.15,4 (3)

9. Ксения Довгая +1.19,2 (2)

10. Антонина Кирсанова +2.05,8 (4)