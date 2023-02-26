0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:00

Сливко прокомментировала победу в большом масс-старте на чемпионате России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

Спортсменка показала время 40 минут и 53,9 секунды, допустив один промах.

— В чем секрет вашей хорошей стрельбы и хода?

— Вы видели вчера мою стрельбу. Секрета нет, просто работала и старалась выполнить все правильно, боролась за каждый выстрел. Понимала, что он дорогого стоит. Отыграть 25 секунд очень сложно. Я не была готова бороться ходом. Я настраивалась, что я не готова, но гонка показала, что я была в неплохом состоянии.

— Как удалось настолько укатить Горееву на последнем круге?

— Я не знаю. Я ждала, что она где-то меня догонит. Мысленно была готова ко второму месту. Потом я просто максимально начала работать. Мне подсказали, что нужно продержаться первый подъем и потом тебя точно не догонят. Я это и делала.

Второе место заняла Анастасия Гореева +26 секунд при двух промахах. Третьей пришла Екатерина Носкова +35,2 секунды при трех промахах.

Биатлон
Анастасия Гореева
Виктория Сливко
0
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сливко победила в большом масс-старте на чемпионате России

Виктория Сливко поделилась мнением о своей физической форме