Сливко прокомментировала победу в большом масс-старте на чемпионате России

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

Спортсменка показала время 40 минут и 53,9 секунды, допустив один промах.

— В чем секрет вашей хорошей стрельбы и хода?

— Вы видели вчера мою стрельбу. Секрета нет, просто работала и старалась выполнить все правильно, боролась за каждый выстрел. Понимала, что он дорогого стоит. Отыграть 25 секунд очень сложно. Я не была готова бороться ходом. Я настраивалась, что я не готова, но гонка показала, что я была в неплохом состоянии.

— Как удалось настолько укатить Горееву на последнем круге?

— Я не знаю. Я ждала, что она где-то меня догонит. Мысленно была готова ко второму месту. Потом я просто максимально начала работать. Мне подсказали, что нужно продержаться первый подъем и потом тебя точно не догонят. Я это и делала.

Второе место заняла Анастасия Гореева +26 секунд при двух промахах. Третьей пришла Екатерина Носкова +35,2 секунды при трех промахах.