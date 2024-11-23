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Биатлон

Сегодня, 21:44

Биатлонистка Сливко: «Моя цель в этом сезоне — справляться со стрельбой»

Алина Савинова
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Бронзовый призер гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске Виктория Сливко назвала свою цель в стартовавшем зимнем сезоне.

«Моя цель в этом сезоне — справляться со стрельбой. С остальным у меня проблем нет. По дистанции я могу терпеть и в любом состоянии стараюсь бороться. Если моя стрельба, которую я демонстрирую на тренировках будет стабильной и постоянной, я буду намного чаще подниматься высоко в гонках», — цитирует Сливко Vprognoze.ru.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Источник: Vprognoze
Биатлон
Виктория Сливко

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