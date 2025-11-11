Биатлонистка Вирер завершит карьеру после сезона-2025/26

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что сезон-2025/26 станет последним в ее профессиональной карьере.

«У меня смешанные чувства, и меня ждет особенный сезон. Я хочу выложиться на полную в последний раз. Это, безусловно, будет очень волнительно. Олимпиада дома, где все началось. Не у всех есть такая возможность, как у меня, увенчать свою карьеру золотом», — приводит портал Chiemgau24 слова спортсменки.

35-летняя биатлонистка также отметила, что для нее было бы честью стать знаменосцем команды Италии на Олимпиаде 2026 года.

Вирер является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира. Также она дважды становилась обладательницей Кубка мира по биатлону (сезон-2018/19 и 2019/20). Всего на ее счету на этапах Кубка мира 22 победы — 16 личных и 6 в эстафетных гонках.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.