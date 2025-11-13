Биатлонистка Ришар уличена в повреждении винтовки коллеги по сборной Франции

Французская биатлонистка Жанна Ришар намеренно изменила настройки в винтовке соотечественницы Осеан Мишлон, сообщает издание Dicodusport.

Инцидент произошел перед одной из гонок в конце сезона-2024/25. Свидетельницей происшествия стала олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше. Ришар отказывалась признавать себя виновной в произошедшем, из-за чего пропустила начало подготовки в составе сборной Франции. Отмечается, что ситуация разрешилась внутри команды.

23-летняя Ришар является победительницей эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге в сезоне-2023/24. На ее счету два серебра и две бронзы на этапах Кубка мира в сезоне-2024/25.