Биатлонистки Куклина и Довгая вошли в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов

Допинг
Сегодня, 12:19
Биатлонистки Лариса Куклина и Ксения Довгая вошли в список самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов в 2023 году, сообщает ТАСС.
По данным источника, спортсменки тестировались по четыре раза за три месяца.
Кроме Куклиной и Довгой, по четыре раза прошли проверку на допинг лыжница Алена Баранова и Алексей Кудашкин, специализирующийся в спортивной ходьбе.
32-летняя Куклина по итогам сезона заняла четвертое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), 23-летняя Довгая расположилась на 13-й строчке.