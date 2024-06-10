6-кратную чемпионку мира Симон приговорили к выплате штрафа за покупки чужой картой

Шестикратную чемпионку мира Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве, сообщает La Stampa.

Отмечается, что после расследования прокуратуры Альбервиля стало известно, что 27-летняя француженка использовала чужую кредитную карту, с которой совершила покупки на сумму более тысячи евро. Биатлонистку приговорили к выплате штрафа и компенсации, сумма при этом не уточняется.

В начале июля 2023-го стало известно, что на Симон было подано два заявления о мошенничестве с банковскими картами. Одно из них подал член штаба французской сборной по биатлону, а второе — биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Ущерб составил 1 тысячу евро.

Симон является шестикратной чемпионкой мира, также она выигрывала серебряную медаль на Олимпийских игра-2022 в Пекине.